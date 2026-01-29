На Запорожской АЭС началась ремонтная кампания 2026 года

На Запорожской атомной электростанции началась ремонтная кампания 2026 года. Она предусматривает обслуживание и капитальный ремонт ключевого оборудования, а также оценку состояния энергоблоков для подготовки к продлению срока их эксплуатации.

Старт кампании был дан выводом в ремонт основного и вспомогательного оборудования вторых каналов систем безопасности энергоблока №5.

Работы ведутся в реакторном и турбинном отделениях, а также в профильных цехах, сообщает пресс-служба станции.

Часть мероприятий выполняют ремонтные службы самой АЭС, основные работы возложены на подрядную организацию «Атомэнергоремонт».

Впервые к выполнению особо сложных задач привлечены специализированные сторонние компании, которым поручен капитальный ремонт дизель-генераторов систем безопасности.

Ремонтная кампания рассчитана на весь год, приоритетом остаётся безопасность персонала и оборудования.

Все работы проходят в присутствии и под контролем инспекторов МАГАТЭ.

Ранее на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по высоковольтной линии «Ферросплавная-1».

Также сообщалось, что вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией обсуждался на трёхсторонних переговорах делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.