В Донецке заработал мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история"

В столице Донецкой Народной Республики заработал мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история". Теперь дончане смогут стать "свидетелями" крупнейших исторических событий - мультимедийные технологии это позволяют.

© Российская Газета

"Новейшие разработки способны впечатлить самого искушенного зрителя, - уверяют в историческом парке. - Проекционные пирамиды и полусферы с трехмерными панорамами и объектами, детализированные реконструкции грандиозных военных сцен и сюжетов, интерактивные приложения - все это есть теперь и в Донецке. Также у нас представлены живые карты и книги, анимационные ролики, короткометражные фильмы, их можно увидеть в залах третьего этажа молодежного центра общей площадью более 1500 квадратных метров".

Школьники уже во всю осваивают современные "уроки истории": "Я не ожидала, что будет такой музей, что тут все будет не как в обычном музее. Очень много сенсорных мониторов, которые даже без прикосновения работают, махнул рукой - и там что-то поменялось. Это какие-то мегатехнологии", - впечатлена десятиклассница Ирина.

Масштаб действительно поражает. Интересно, что помимо экспозиций, которые можно встретить в исторических парках по всей стране - "Рюриковичи", "Романовы", "1914-1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - Моя история. 1945-XXI век" в Донецке также представлены и другие крупные тематические проекты: "Знание. Герои", "Александр Невский. История жизни благоверного князя языком графического романа", "Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы", "Дальневосточный финал. От войны к миру", "Без права на забвение", "Русский Азов"…

Отдельного внимания заслуживает история регионов Новороссии: от истоков возникновения казачества на территории Донбасса, появления первых населенных пунктов на территории Донецкого края и основания городов Приазовья в XVI- XVIII вв. до роста городов, культурного строительства на рубеже XIX-XX веков и преобразования Донбасса в промышленный центр России.

"Важная задача исторических парков - призвать наших современников к возрождению чувства причастности к нашей неразрывной и общей истории, в том числе и через почти забытое сегодня чувство благодарности", - говорили организаторы проекта на открытии парка в Донецке.

Исторический парк "Россия - Моя история" в Донецке стал третьим на воссоединенных территориях. Ранее подобные парки открылись в Луганске и Мелитополе.

Справка "РГ"

Исторический парк "Россия - Моя история" в Донецке - это 27-й мультимедийный просветительский комплекс в России, который Фонд Гуманитарных Проектов запустил за двенадцать лет деятельности. За прошедшие двенадцать лет исторические парки по всей стране посетили более 29 млн человек, что является абсолютным рекордом среди мультимедийных исторических проектов в России.