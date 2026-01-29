Патриарх Кирилл назвал Россию «ковчегом спасения»

Россия в глазах мирового сообщества предстает оплотом традиционных ценностей и своего рода "ковчегом спасения". Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Патриарх отметил, что все больше иностранцев выбирают Россию для жизни из-за приверженности страны традиционным моральным ценностям.

"Немало иностранных граждан в поисках защиты желают переехать в нашу страну. В их государствах за приверженность богозаповеданным нравственным принципам можно потерять работу или даже сесть в тюрьму. Россия воспринимается в мире как защитница традиционных ценностей, как ковчег спасения", — подчеркнул он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что об этом он узнал "от общения с людьми". В частности, с соотечественниками, проживающими в странах Западной Европы.

По словам патриарха, будущее России и мира "напрямую зависит от нашей способности твердо и сообща отстаивать религиозную идентичность".