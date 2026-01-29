Москалькова отреагировала на смерть пациентов российского интерната для душевнобольных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова возьмет на контроль ситуацию со смертями пациентов в интернате в Прокопьевске. Ее реакцию на произошедшее в Кемеровской области приводит РИА Новости.

Омбудсмен призвала найти виновных в трагедии. По мнению Москальковой, также следует разобраться, почему проблемы в учреждении долгое время игнорировались.

До этого стало известно, что в интернате для душевнобольных в Кузбассе не было лекарств на новогодних каникулах. Сотрудники учреждения жаловались на плохие условия содержания пациентов. В учреждении больных кормили несвежими продуктами и держали в холодных палатах с тараканами.

В Следственном комитете предположили, что вирусная инфекция в психоневрологическом доме-интернате распространилась из-за ненадлежащей работы персонала.

29 января в Минсоцзащиты Кузбасса сообщили о смерти за месяц девяти пациентов интерната в Прокопьевске в возрасте от 19 до 79 лет. В ведомстве заверили, что всю информацию о ЧП передали в правоохранительные органы.