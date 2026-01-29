Скандальный бизнесмен назвал женщин из одной категории «безбожными дурами»

Бизнесмен Герман Стерлигов назвал женские парикмахерские «извращением», а женщин, стригущих свои волосы, - «безбожными дурами». Об этом Стерлигов рассказал «Абзацу».

По мнению Стерлигова, женщина, которая стрижет свои волосы, это «такое же извращение, как если мужчина бреет подмышки». Он подчеркнул, что раньше женщины просто убирали волосы под платок. Такой подход экономит время и деньги, указал Стерлигов.

«Женщины, которые стригут волосы, - безбожные дуры, все без исключения. Так их воспитали писатели, поэты, актеры, режиссеры, родители, школы, детские сады, институты», - заявил Стерлигов.

В 2021 году Стерлигов призвал клеймить женщин, занимающихся проституцией, писал «Московский комсомолец» со ссылкой на видеообращение предпринимателя. Он напомнил об истории Атоса, персонажа «Трех мушкетеров», который женился на миледи Винтер, но затем заметил на ее теле клеймо позора.

Бизнесмен призывал принять закон, который позволил бы ставить клеймо на плечах женщин, занимающихся проституцией. Он отмечал, что это могло бы «избавить от бед миллионы молодых парней».