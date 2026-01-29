Губернатор Кузбасса отреагировал на ЧП в интернате Прокопьевска

Губернатор Кузбасса Илья Середюк назвал тяжёлым ЧП в интернате Прокопьевска.

«Информация о произошедшем в психоневрологическом интернате Прокопьевска тяжелая. Речь идёт о тяжело больных людях и человеческих жизнях. На ситуацию мы отреагировали сразу», — заявил он.

По словам чиновника, материалы, требующие проверки, направлены в правоохранительные органы.

«Проведём штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в пансионате Прокопьевска за январь умерли девять постояльцев.