Жители Петербурга увидели два редких явления за ночь

Жители Петербурга увидели полярное сияние и световые столбы за минувшую ночь. Внимание на редкие атмосферные явления в городе обратили в Telegram-канале «Фонтанка SPB Online».

На видео, снятых местными жителями, можно наблюдать, что в звездном небе появлялись то ярко-зеленые вспышки, то вертикальные линии света.

«За красоту этой ночью благодарим антициклон — он создал условия и очистил небо», — отметил автор публикации.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН россиян предупреждали о возможной магнитной буре на Земле. Специалисты также уточняли, что параметры плазмы благоприятны для появления северных сияний.