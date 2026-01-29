Стала известна причина смерти актера Андрея Бура из «Полицейского с Рублевки»

Стала известна причина смерти актёра Андрея Бура (настоящая фамилия — Бурычев), известного по ролям в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Реальные пацаны».

© kino-teatr.ru

Артист умер 16 января в возрасте 46 лет. Причиной гибели стал оторвавшийся тромб, рассказал aif.ru его брат Олег.

«Врачи скорой помощи утвердили, что по всем признакам был тромб», — отметил он.

Прощание с актёром состоялось 20 января.

Андрей Бурычев также известен по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Доктор Рихтер», «СашаТаня», «Мент в законе». Его фильмография насчитывает около 50 кинопроектов.

