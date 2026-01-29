Глава телеканала РТ Маргарита Симоньян прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности принятия Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года. Реакция была опубликована в социальных сетях, сообщает URA.RU.

Симоньян указала, что сам факт рассуждений о вступлении Украины в ЕС через два года выглядит спорным. По ее оценке, предположение о сохранении украинского государства в нынешнем виде к этому сроку вызывает серьезные сомнения на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее аналогичную позицию высказывал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отмечал, что боевые действия могут завершиться не ранее ноября 2027 года. По его мнению, перспективы мирного урегулирования в настоящее время блокируются киевскими властями при поддержке ряда европейских стран, включая Великобританию, Германию и Францию.

Симоньян предупредила россиян о новом виде мошенничества

Колесник также указывал, что для действующего руководства в Киеве прекращение боевых действий несет прямые политические риски и может привести к утрате власти.

На этом фоне агентство Блумберг сообщало, что западные дипломаты в неофициальных обсуждениях все чаще рассматривают сценарии территориального раздела Украины как один из возможных итогов конфликта.