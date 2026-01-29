В России появился ГОСТ на горки для катания на "ватрушках"

Одно из самых популярных зимних развлечений - тюбинг, или, как его называют чаще, катание на "ватрушках". Специальных навыков не требуется, подходит и взрослым, и детям. Оно любимо практически всеми. Кроме врачей-травматологов. К ним каждую зиму прямо с горки попадают десятки людей с ушибами, переломами и черепно-мозговыми травмами. Это если вообще остаются живы.

© Российская Газета

Свежий пример. 21 января 13-летний школьник катался с самодельной горки во Владивостоке. "Ватрушку" занесло, и ребенок на скорости врезался в стену дома. У него диагностировали повреждение головного мозга и переломы костей черепа. А на следующий день проявились осложнения - нарушение работы лицевого нерва. Сейчас врачи делают все, чтобы помочь мальчику.

А вот Роману из села Верхнепогромное Волгоградской области помочь уже нельзя.

В начале января парень весело проводил время в компании друзей. Гуляли по селу, дурачились. В какой-то момент взяли "ватрушку" и привязали ее к машине. Рома сел в тюб, его товарищ - за руль. Итог заезда оказался страшным: на большой скорости "плюшку" стало заносить, на "лежачем полицейском" она подскочила и врезалась в металлический забор. От сильного удара головой Роман погиб на месте...

По новому ГОСТу тюбинговая горка не может быть выше семи метров

Купить тюб легко. Они продаются в любом магазине и на маркетплейсах, цена доступна - от 600 рублей. И их счастливые обладатели с наступлением холодов готовы кататься где угодно - от естественных склонов до обледеневших лестниц. Лишь бы было весело. И мало кто задумывается о том, что несущийся с огромной скоростью снаряд, который в момент спуска начинает бешено вращаться, не поддается управлению и наезднику не удастся его остановить, если впереди окажется препятствие.

Можно врезаться в дерево, попасть под колеса машины или провалиться под лед, если стихийный тюбинг устроили на берегу реки.

"Ватрушки" называют самым опасным из всех снарядов для катания. "Рекомендуется совсем отказаться от них, но если все же вы решились, важно соблюдать правила безопасности", - считает главный внештатный детский специалист, травматолог-ортопед минздрава МО и главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

Нельзя привязывать тюбы к машинам, скатываться с горок с трамплинами, так как при приземлении снаряды сильно пружинят. Запрещено скатываться со склонов, поросших деревьями, кустами, на спуске не должно быть ям, бугров, камней, ограждений и любых других препятствий. Но для некоторых экстремалов эти запреты - словно руководство к действию.

Евгения Борцова из Хабаровска - мама двоих сыновей, и она признается, что иногда в ужасе от того, какие опасные игры устраивают дети. Одному из ее мальчиков 11 лет, он часто гуляет с друзьями один, и в эти моменты остается только надеяться, что предупреждающие беседы не прошли даром.

- В парке рядом с нашим домом есть оборудованная трасса, где можно и "ватрушку" взять, и под контролем инструктора прокатиться. Но это платно. Иногда наблюдаю, как дети идут кататься на склоны, которые огорожены только деревьями. И часто даже не одни, а с родителями, - рассказывает Евгения. - В этом же парке есть бетонный мостик над прудом с двумя сквозными арками-тоннелями. Со склона рядом с ним тоже каждую зиму катаются и дети, и взрослые. А траектория - смертельно опасная! Не смог прямо перед мостом притормозить или сманеврировать и проехать четко через арку - войдешь в бетон.

Навести порядок призван утвержденный в конце прошлого года Росстандартом ГОСТ Р 72482-2025 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Горки тюбинговые. Дополнительные требования безопасности и методы испытаний". Он впервые определил то, какой должна быть идеальная тюбинговая горка. Нельзя делать ее выше семи метров, средний угол наклона - не более 20 градусов, а максимальный - на любом из отдельно взятых участков трассы - 25 градусов. Если горка выше метра, на месте старта нужна ограничительная перекладина. Есть требования к наклону лестниц, форме горки, месту ее расположения...

- Единые требования позволяют выстроить целостный подход к обеспечению безопасности оборудования для детского развлекательного досуга, - отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Действовать новый норматив начнет с 1 февраля 2026 года, в конце текущего зимнего сезона. А это значит, что открытые на данный момент горки делали без его учета. Тогда как их проверяли?

Руководитель испытательной лаборатории ООО "Межрегиональный сертификационный центр" Виктор Смолин объясняет: то, какими нормативами определялись требования к конкретной горке, зависело от того, как именно классифицировал ее производитель.

- Если определено, что оборудование относится к типу "немеханизированный аттракцион вид горка", то действуют общие требования ТР ЕАЭС 038/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" и ГОСТ 33807-2016 "Безопасность аттракционов. Общие требования", - говорит Смолин.

В таком случае аттракцион должен обязательно пройти государственную регистрацию в органах Гостехнадзора, а также сертификацию или декларирование. "Горки, у которых стартовая площадка находится выше восьми метров относительно земли, подлежат сертификации, а если ниже - декларированию", - пояснил эксперт по подтверждению соответствия продукции органа по сертификации ООО "МСЦ" Николай Розов.

Производитель также может отнести горку к оборудованию детских игровых площадок, определив ее как многоуровневый лабиринт. Или классифицировать как оборудование горнолыжного комплекса. В этих случаях действуют уже другие нормы.

- Есть надежда, что введение специального ГОСТа ужесточит требования к этому оборудованию и упорядочит разновидности тюбинговых горок, которые заполонили сейчас российский рынок. Конкретизация требований к конструкции, монтажу и обслуживанию снизит травматизм, - резюмировал Виктор Смолин.

Многие требования нового ГОСТа для тюбинга, вероятно, взятли из действующего с 1 февраля 2017 года ГОСТ Р 56987-2016 "Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации". Он распространяется на зимние горки из дерева, льда или из их комбинации. Но он не устанавливает требований к трассам спуска, проложенным в естественном ландшафте без использования дерева и льда. И уж тем более никакие документы не могут распространяться на места, которые для катания вообще не предназначены. А несчастные случаи зачастую происходят именно там.