В МВД заявили, что число мигрантов в России сократилось

Число иностранных граждан в России из-за уменьшения числа детей-иностранцев и ужесточения миграционного законодательства сократилось на 10%, до 5,7 млн человек. Об этом сообщил начальник аналитического управления миграционной службы МВД Александр Пережогин во время конференции "Новая миграционная политика РФ", передает газета "Ведомости".

© Газета.Ru

В январе прошлого года их было около 6,3 млн. Официальное подведение итогов 2025 года состоится в феврале. По словам Пережогина, это объясняется сокращением количества несовершеннолетних иностранных граждан, пребывающих в России, почти на четверть. Помимо этого, такой показатель обусловлен ужесточением миграционного законодательства, отметила руководитель коллегии адвокатов Москвы "Минушкина и партнеры" Анна Минушкина.

Она объяснила, что раньше мигранты, которые нарушали законы, могли находиться в России до тех пор, пока их не останавливали сотрудники полиции, а теперь они сразу же попадают в реестр контролируемых лиц (РКЛ). До изменений в законодательстве они при нарушении законов могли пользоваться денежными средствами на своих счетах и заключать браки, что впоследствии могло им помочь легализоваться в РФ и отменить решения МВД по поводу них.

После начала действия закона о высылке иностранцы не могут распоряжаться денежными средствами на счетах, из-за чего вынуждены выезжать из России и в некоторых случаях не могут вернуться, добавила Минушкина. 28 января первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сообщил, что палата рассмотрит законопроект о запрете на въезд для семей трудовых мигрантов.