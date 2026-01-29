Депутат Горячева опровергла информацию о переходе вузов на новую модель

Информация о якобы переходе системы высшего образования на обновленную модель с сентября 2026 года не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди").

"Информация о том, что с 1 сентября вся система высшего образования якобы переходит на новую модель, не соответствует действительности", - сказала она.

По словам депутата, речь идет не об отмене бакалавриата и магистратуры в 2026 году, а о планомерном расширении пилотной программы, которая реализуется в ограниченном числе университетов. Такой формат выбран для того, чтобы изменения не стали неожиданностью для системы.