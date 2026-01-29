В ВОЗ оценили летальность нового вируса

Летальность вируса Нипах оценивается в диапазоне от 40% до 75%, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве Тарик Жазаревич.

«Общая глобальная летальность оценивается в диапазоне от 40% до 75%, в зависимости от штамма вируса, а также качества и возможностей местного эпидемиологического надзора и клинического лечения», — сказал он агентству РИА Новости.

Ранее Жазаревич заявил, что источник вируса Нипах до конца не изучен.

Профессор МГУ, доктор биологических наук вирусолог Алексей Аграновский заявил, что пандемический потенциал вируса Нипах очень мал.