В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила не включать выходные в ежегодный оплачиваемый отпуск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

«На сегодняшний день Трудовой кодекс фактически крадет у работника дни отдыха. Например, если сотрудник уходит в отпуск на две недели, в них включаются выходные, на которые гражданин и так имеет право», — заметил Слуцкий.

По его словам, реальный отпуск сотрудника на самом деле намного короче. Он подчеркнул, что в партии такую систему считают несправедливой. Новый законопроект, предлагающий не включать в основной отпуск выходные дни, внесут в Госдуму 29 января.

В ЛДПР заметили, что подобная мера пойдет на пользу как сотруднику, так и экономике страны в целом.

