Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

Телеведущая Тина Канделаки выиграла суд против ГБУ «Ритуал». Звезда добилась признания законными границ участка захоронения ее родителей, об этом сообщило ритуальное бюро в Telegram-канале.

Канделаки направила в «Ритуал» заявление о подтверждении существующих границ участка, однако представители компании заявили, что подтверждающих проведенное ранее расширение места захоронения сведений в архиве нет. Телеведущая подала иск о признании границ и внесении сведений в архив, Савеловский районный суд удовлетворил ее требования.

