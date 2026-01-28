Женщина родила возле регистратуры, младенец получил травму

Младенец, родившийся в холле приемного отделения перинатального центра республиканской больницы №1 в Якутске, получил травму, угрозы жизни нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу регионального Минздрава.

Роды произошли в приемном отделении перинатального центра республиканской больницы №1 - НЦМ, пояснили в ведомстве.

«Беременная женщина самостоятельно прибыла в приемное отделение центра в 10:33 [04:33 мск] в потужном периоде родов. В течение одной минуты, в 10:34, в холле приемного отделения произошли быстрые (стремительные) роды», — отметили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме.

По результатам обследования, заметили в ведомстве, у новорожденного диагностирован линейный перелом правой теменной кости. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, за его состоянием организовано круглосуточное наблюдение.

«По данному факту будет незамедлительно проведена служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее итогам будут приняты необходимые меры», — уточнили в Минздраве.

Вместе с тем, в соцсетях распространилась информация, что схватки у женщины начались у регистратуры, где в тот момент потребовали документы. Она родила, стоя у регистратуры медучреждения, в итоге младенец упал на пол и получил травмы, заметили журналисты.

В прокуратуре Якутии заявили, на фоне этой информации, что ведомство проводит проверку.

Ранее стало известно, что в карельском городе Сегежа во время отключения света, воды и отопления врачи роддома успешно приняли роды у трех женщин.