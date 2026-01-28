Школьница из Ростовской области родила ребенка от родного брата

Газета.Ru

Девушка из Ростовской области родила ребенка от родного брата. Об этом сообщает kp.ru.

В одном из сел региона школьный врач после осмотра 15-летней ученицы обнаружил признаки беременности. В этот же день о ситуации узнали родители несовершеннолетней, но о подробностях она им некоторое время не рассказывала.

Во время визита в женскую консультацию девушка рассказала, что отцом ребенка является ее родной брат. Молодой человек старше ее на несколько лет.

"Все случилось дома, когда подростки остались без присмотра взрослых", – сообщается в публикации.

Школьницу отправили к родственникам, после родов она вернулась домой. Медики, помогавшие младенцу появиться на свет, уведомили правоохранительные органы. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о соитии с лицом, не достигшим 16 лет.

Сам юноша признал вину. Его приговорили к лишению свободы на год условно. Сейчас они с сестрой проживают раздельно.