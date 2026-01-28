Общественница заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности

Президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением о нежелании россиянок рожать из-за жадности и призвала заводить детей, несмотря на отсутствие денег. Об этом она заявила во время конференции «Назад в будущее», обратили внимание «Осторожно, новости» в Telegram.

В ходе мероприятия Москвитина поделилась, что ей очень нравится вынашивать и рожать детей. По ее мнению, женщинам «не надо спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь».

«Один батюшка сказал классную вещь: “Не рожают, потому что жадные“. В точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще? — задалась вопросом она. Какие-то глупости. И даже не комфорт является основной проблемой, а наша жадность».

Москвитина считает, что закон о запрете склонения к прерыванию беременности, действующий в ряде регионов, нужно принять на федеральном уровне. По ее словам, сейчас на правовом уровне непонятно, что такое аборт.

«Мы хотим, чтобы на уровне России никто не мог предложить беременным прервать беременность», — заявила член ОП.

В 2024 году сильный общественный резонанс вызвал совет россиянкам от депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова рожать «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, он заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил бог.