Умер режиссер Олег Массарыгин

Режиссер, сценарист, оператор Олег Массарыгин умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов России.

"27 января 2026 года на 75-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино, сценариста, оператора Олега Альбертовича Массарыгина", - говорится в сообщении.

Отпевание режиссера пройдет в Москве в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском 31 января в 12:00 мск.

Массарыгин родился 10 октября 1951 года. Он окончил филологический факультет Сумского государственного педагогического института, а затем операторский и сценарный факультеты ВГИКа. Кроме того, с 1985 года был оператором-постановщиком киностудии Горького.

Среди его работ такие фильмы, как "Митрополит Антоний Сурожский", "Юнги Соловецкие", "Все золото Москвы", "Мы - дети твои, Москва", "Татьянин день", "Сыны России", "Наследники Победы", "Танец Золотой Пантеры", "Самбо-70".