В посольстве прокомментировали информацию о пропавших в Египте россиянах

Российское посольство не получало информации о якобы пропавших в Египте соотечественниках. Так прокомментировали информацию ТАСС в диппредставительстве РФ в Каире.

«К нам информация по этому делу пока не поступала», — заявили в ведомстве.

Ранее в среду стало известно, что два россиянина — Владислав Ревенко и Никита Таланов из Екатеринбурга — пропали без вести в Египте накануне поездки домой. 21 января они приехали в отель в Шарм-эш-Шейхе. Известно, что они поехали на автобусе в Каир, перестали выходить на связь 26 января и пропустили обратный рейс.