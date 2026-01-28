«Это дичь!»: Ширвиндт о назначении Богомолова в Школу-студию МХАТ

Михаил Ширвиндт заявил НСН, что Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ «формально», а времени на работу у него не будет. Есть фигуры, которые действительно связаны со Школой-студией МХАТ, а умения заниматься со студентами у них намного больше, чем у Константина Богомолова, заявил НСН телеведущий Михаил Ширвиндт. Недавнее назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вызывало широкий резонанс.

Ранее в соцсетях появилось видео Михаила Ширвиндта, где он негативно высказывается о практике совмещения аж трёх постов (Богомолов также является худруком "Театра на Бронной" и Театра-Сцены "Мельников"). На ум Ширвиндту пришло сравнение с директором двух овощных баз, которого внезапно назначают ещё и начальником транспортного цеха. В беседе с НСН он подчеркнул, что не оценивает талант Богомолова, но рассуждает логически.

«Я не буду говорить о его даровании как творческой личности, это субъективная история. Но ему есть чем заняться, это не мои домыслы. Если ты руководишь театром, а в этом случае двумя, то тебе суток не хватит на то, чтобы этим заниматься. Взять к этому еще и ректорство – это дичь. Либо это формальная, грубо говоря, прикольная фигура, которая будет появляться периодически и махать ручкой… Но работать так нельзя, это настолько аксиома, что глупо это обсуждать. Совмещение всегда идет во вред, но сегодня выбор невелик. Кто-то из талантливых уехал, кто-то умер, кто-то стал неугодным. Поэтому выбирают из тех, кто угоден, скажем мягко», - отметил он.

Ширвиндт также рассказал, кто мог занять этот пост вместо Богомолова.

«Есть фигуры, которые действительно связаны со Школой-студией МХАТ, умения заниматься со студентами у них намного больше, чем у Богомолова. Это знают все творческие люди, это тоже аксиома. Возьмем, например, Виктора Рыжакова или Евгения Писарева, это небо и земля. Они оба четверть века преподают, вот и все. А дальше уже фантазии на тему того, почему именно эту фигуру выбрали», - добавил собеседник НСН.

Ранее появилось коллективное обращение от выпускников МХАТа к министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть назначение Богомолова. В числе выступивших против кандидатуры режиссера была, в частности, журналист и актриса Юлия Меньшова. Позднее было опубликовано большое интервью Богомолова, в котором он ответил не только на критику своего назначения, но и рассказал о планах на руководство Школой-студией.