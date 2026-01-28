Адвокат оценил шансы скандального блогера Гасанова избежать наказания

Шансы блогера Гусейна Гасанова избежать наказания по делу об отмывании денег, заявив, что он ничего не знал о преступной схеме, минимальны. Такое мнение высказал News.ru адвокат Вадим Багатурия.

Сегодня стало известно, что в прокуратуру Южного административного округа Москвы поступило уголовное дело блогера Гусейна Гасанова. По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 миллионов рублей, 68 миллионов из которых легализовал и купил на них недвижимость.

При этом, по данным СМИ, сам блогер утверждает, что не осознавал криминального характера своих действий и считал деньги полученными законно. Гусейн Гасанов призвал прекратить уголовное дело против него.

По мнению адвоката Вадима Багатурии, заявление Гасанова – это «очень наивное оправдание».

«Оно от уголовной ответственности, на мой взгляд, не освободит. Умысел на такое преступление презюмируется. То есть если человек заработал деньги нечестно, потом их потратил, то правоохранительным органам не нужно доказывать, что он не знал, что так делать нельзя», — пояснил он.

Багатурия констатировал, что это классический пример того, что незнание закона не освобождает от ответственности.

У блогера Гасанова выявили задолженность по ИП

«На мой профессиональный взгляд, такое заявление Гасанова и его защитника вряд ли найдет понимание у следствия», — заметил юрист.

Ранее Гасанову судом заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск, так как покинул территорию России.