Медведев объяснил причину недовольства школьников электронным дневником

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев с юмором отметил, что электронный дневник не всем школьникам пришелся по душе из-за невозможности его потерять.

Он с юмором прокомментировал тему цифровых новшеств в российских школах. В своей речи Медведев отметил, что не все дети рады появлению электронного дневника, подчеркнув, что «его невозможно потерять», передает РИА «Новости».

Ранее Дмитрий Медведев пошутил о своей малограмотности в ответ на критику прототипа портала госуслуг.