Отец участника СВО больше года не хоронит сына, сомневаясь в причинах смерти

В Волгограде отец участника специальной военной операции (СВО) отказался хоронить сына из-за странной, по его мнению, причины смерти. Об этом сообщил местный новостной портал V1.ru.

Житель Волгограда отправился в зону СВО в июне 2024 года. Одной из целью было получение для себя и своего отца российского гражданства, поскольку семья переехала из Туркмении. В ноябре того же года боец перестал выходе на связь, а в январе 2025-го его отец получил сообщение из военкомата о смерти сына.

Отец участника СВО обратил внимание на справку, в которой называлась причина смерти его сына. В ней говорилось, что мужчина погиб не из-за ранения, а из-за атеросклеротической болезни сердца. Кроме того, в документе стояла неверная дата рождения бойца: вместо 1997 года был указан 1977 год.

«Я связался с одним военным врачом, он сказал: эта болезнь как минимум 45-летнего мужика», — рассказал отец погибшего военнослужащего.

Он заявил, что не будет хоронить сына, пока не получит внятного объяснения причин смерти. Тело находится в морге уже более года, уточнили в публикации.