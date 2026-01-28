Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился поступком россиянина, спустившего своего сына по веревке с балкона с седьмого этажа.

Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я сам отец. Это не отец, а пьяный ублюдок, который утратил человеческое и утратил право называться отцом после такого поступка. А то, что он находился еще и в скотском состоянии, лишь отягчает это обстоятельство», — заявил Милонов.

Депутат отметил, что некоторые региональные руководители могут не признавать, что это произошло в их регионе.

«Но для этого есть [председатель Следственного комитета (СК) России] Александр Иванович Бастрыкин, Следственный комитет. Это преступление, которое должно расследоваться Следственным комитетом, потому что касается жизни несовершеннолетнего. Я думаю, что следователи из Следственного комитета быстро определят и поймут, откуда это видео. А негодяй не будет больше ходить по улицам свободно и подвергать смертельной опасности своих детей», — заключил он.

Ранее в Сети был опубликован ролик, на котором житель, предположительно, Воронежа спустил сына по веревке с балкона с седьмого этажа. На кадрах видно, как мужчина, обвязав мальчика вокруг живота веревкой, начал спускать его с балкона на несколько этажей вниз. Продержав его полминуты навесу, он поднял ребенка обратно в квартиру.

Россиянин привязал сына веревкой и спустил его с балкона многоэтажки

Отмечается, что видео было снято еще летом 2025 года, однако известно о произошедшем стало только сейчас. Полиция начала проверку. При этом в Администрации губернатора Воронежской области рассказали, что видео, вероятно, было снято не в Воронеже.