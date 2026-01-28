В Кемерове поставили памятник святителю Луке Крымскому

Память выдающегося хирурга, профессора медицины Валентина Войно-Ясенецкого увековечили в столице Кузбасса в рамках проекта "Аллея российской славы".

© Российская Газета

Бюст архиепископа Симферопольского, которого еще называют святитель Лука Крымский, в год 65-летия его кончины установили у главного корпуса Кемеровского государственного медицинского университета минздрава России. Автор произведения - художник-монументалист, член-корреспондент Российской академии художеств Филипп Москвитин.

Вклад Войно-Ясенецкого в развитие медицинской науки и организацию здравоохранения переоценить невозможно. Главный из своих пяти с лишним десятков трудов "Очерки гнойной хирургии" он написал в тюрьме. Врачу пришлось пережить годы репрессий и ссылок, две войны и революцию, тяжелые потери и лишения. Но в любых обстоятельствах он оставался верен своему любимому делу.

- Святитель Лука - это пример для молодого поколения врачей... Он говорил, что для хирурга не должно быть "случая", а только живой, страдающий человек, - отметил, совершив чин освящения памятника, глава Кузбасской митрополии владыка Аристарх. - Такая личность вдохновляет новые поколения медработников на усердную учебу и последующий самоотверженный труд, ведь настоящий врач лечит не только тело, но и душу, - подчеркнул ректор КемГМУ Сергей Кан.

Врача, который в годы Великой Отечественной был главным хирургом эвакогоспиталя и консультантом всех госпиталей Красноярского края, тогда же назначили архиепископом Красноярским и Енисейским. Юрист и телеведущий Павел Астахов, основной инициатор установки памятника святителю Луке в Кемерове, напомнил и о его труде "Наука и религия". Труд о том, что одно другому не противоречит, а только дополняет. Это подтверждается самой жизнью врача от Бога, чьи мощи были обретены ровно тридцать лет назад - в марте 1996-го и с тех пор покоятся в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. Молитвы святителю Луке, который был канонизирован в 2000 году, и сегодня спасают всех, кто нуждается в помощи.

Кстати

В день открытия памятника в Кемерове состоялась премьера документального фильма Павла Астахова "Кузбасская Голгофа" - о судьбе святых новомучеников, узников Сиблага. В Кузбассе, где к 1943 году из двухсот церквей не осталось ни одной, 45 из 48 святых - жертвы сталинских репрессий.