Россиян предупредили о росте заболеваемости гриппом в феврале

В феврале россиян ожидает значительный рост заболеваемости гриппом, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, распространению вируса способствуют погодные изменения и сезонные условия.

«Максимальное число заболевших будет в феврале. В морозную погоду заболеваемость несколько снижается, при потеплении опять повышается. И вот в феврале ждем максимума», – сказала Надежда Чернышова.

Врач подчеркнула, что основная цель для граждан России – предотвратить распространение инфекции. Чернышова посоветовала оставаться дома при первых признаках заболевания, вызвать врача и взять больничный. Это, по словам специалиста, поможет быстрее выздороветь и не заразить других.

Врач также напомнила о базовых мерах профилактики при выходе из дома: носить маску, меняя ее каждые два часа, или сразу при намокании, и тщательно мыть руки с мылом, избегая контакта с лицом.

В интервью Life.ru Чернышова призвала не заниматься самолечением, а вовремя обращаться к врачу. При признаках заболевания важно вызвать специалиста, который определит тип вируса и назначит лечение. Врач подберет терапию с учетом тяжести болезни и других проблем со здоровьем, что ускорит выздоровление, подчеркнула терапевт.

Напомним, что в России начал действовать обновленный стандарт диагностики и лечения гриппа у взрослых. Приказ Минздрава пересматривает сроки терапии, список обследовании, перечень специалистов и набор лекарственных средств, которые могут применяться при вирусной инфекции.