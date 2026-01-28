При поддержке Сбера создадут Центр медицинской реабилитации для военнослужащих

Сбербанк выступит ключевым партнером в реализации ряда проектов, направленных на качественное развитие медицинской и социальной инфраструктуры для военнослужащих. В рамках меморандума, подписанного с Минобороны России, стороны договорились о строительстве нового Центра медицинской реабилитации на территории Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского. Центр увеличит возможности по реабилитации военнослужащих и будет иметь более 200 коек.

Проектом предусмотрено оснащение Центра высокотехнологичным оборудованием, в том числе с применением технологий VR/AR-терапии. Инфраструктура центра будет включать современные палаты, потолочную рельсовую систему для перемещения пациентов и систему цифрового сопровождения.

Также будут развернуты отделения диагностики (КТ, МРТ, УЗИ), физиотерапии, гипербарической оксигенации и лечебной физкультуры. Это позволит проводить комплексную реабилитацию пациентов, в том числе с политравмами, используя полный спектр современных методов лечения: электросветолечение, магнитотерапию, водолечение, теплолечение и другие.

При поддержке Сбера также будет создано благоустроенное общественное пространство на территории объекта культурного наследия федерального значения — «Ансамбль усадьбы «Архангельское». Трехстороннее соглашение между Сбербанком, Минобороны и Минкультуры России предусматривает расширение и благоустройство Музея-заповедника «Архангельское», создание общественно полезного и социально значимого паркового пространства на части земельного участка Минобороны России в целях организации качественной реабилитации военнослужащих, а также для проведения на его территории культурно-образовательных, оздоровительных и спортивных мероприятий. Планируется, что после обновления будет обеспечен беспрепятственный доступ в парк посетителей Музея-заповедника «Архангельское» и Центрального военного клинического санатория «Архангельское» Минобороны России.