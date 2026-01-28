Оценен риск вируса Нипах для москвичей

Вирус Нипах, случаи заражения которым зарегистрированы в Индии, в настоящее время не представляет угрозы для жителей российской столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

«На сегодняшний день прямой и немедленной угрозы для жителей Москвы и России в целом нет. И вот почему: локальный характер вспышек. Все случаи заражения людей жестко привязаны к эндемичным регионам: Бангладеш, Индия (штат Западная Бенгалия), Малайзия, Сингапур. Вирус не получил глобального распространения. Низкая контагиозность (заразность). Вирус Нипах не распространяется так легко и быстро, как SARS-CoV-2. Он требует тесного контакта с источником инфекции. У него нет потенциала к молниеносной пандемии в его текущей форме. Географическая и пищевая изоляция», – пояснил Шахмарданов.

Он отметил, что риск заноса инфекции в Москву возможен лишь в одном случае: если человек посетит эндемичный район, употребит там сырой финиковый сок или будет ухаживать за больным, а затем вернется с симптомами. Как добавил собеседник агентства, система санитарно-карантинного контроля в аэропортах настроена на выявление таких рисков.

Что известно на данный момент о вспышке страшного вируса Нипах в Индии

По словам Шахмарданова, тем не менее, существует важное «но», которое заставляет мировое медицинское сообщество продолжать внимательно следить за вирусом. «Это вирус с высоким пандемическим потенциалом. Он обладает всеми «качествами» идеального патогена: зоонозное происхождение, способность передаваться между людьми, высокая летальность. Если в результате мутации он приобретет большую заразность, последствия могут быть катастрофическими. Поэтому его изучение и разработка вакцин ведутся в превентивном порядке», – подчеркнул он.

Врач рекомендовал путешественникам, планирующим поездки в регионы Юго-Восточной Азии, особенно в сельскую местность, полностью избегать употребления сырого финикового сока.

«Если вы планируете поездку в регионы Юго-Восточной Азии, особенно в сельскую местность: категорически избегайте употребления сырого финикового сока. Тщательно мойте и очищайте от кожуры все фрукты. Избегайте контактов с летучими лисицами и посещения мест их обитания (пещеры, сады). Избегайте контакта с больными людьми и животными», – заключил Шахмарданов.

Ранее СМИ сообщали о подтверждении нескольких случаев заражения вирусом Нипах в индийском штате Западная Бенгалия, на карантин были помещены в общей сложности около 100 человек, контактировавших с заразившимися.