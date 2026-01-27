Стало известно состояние Сергея Белоголовцева, который перенес инсульт

Стало известно состояние Сергея Белоголовцева, который в 2024 году перенес инсульт — актер частично парализован. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, сейчас актер проходит реабилитацию. В данный момент у него парализована левая рука, а также наблюдаются проблемы с ногой. Из-за этого ему приходится ходить с тростью. Отмечается, что за Белоголовцевым ухаживает новая возлюбленная Елена — мужчина ушел от жены и трех сыновей.

При этом, причина инсульта остается неизвестной.

«Никакого стресса не было, алкоголя не было, видимо, накопленная негативная энергия взорвала мне мозг. <...> Иногда уставал, иногда не высыпался. Давление прыгало давно. Не очень тщательно следил за ним. Все, кто не хочет получить инсульт, бегом к кардиологу», — рассказал он.

Паралич разбил актера во время уборки — Белоголовцев потерял сознание на четыре часа, когда убирал в ванной. В таком состоянии его нашла сестра.

Ранее Белоголовцев рассказал о восстановлении после инсульта.