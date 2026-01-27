Никоненко раскрыл отвратительный поступок Богомолова

Министр культуры России Ольга Любимова 23 января объявила, что после смерти Игоря Золотовицкого место ректора Школы-студии МХАТ займет Константин Богомолов. Однако назначение многие не приняли.

Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против Богомолова на посту ректора. По их мнению, преемником Золотовицкого может стать только тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии.

Высказался о назначении Богомолова и президент Гильдии актеров Союза кинематографистов России Сергей Никоненко. Он объяснил, почему недовольны мхатовцы.

"Есть причина обращения актеров в Минкульт. Они хотят, чтобы обучали в традициях замечательной, лучшей в мире школы, которую организовал Константин Сергеевич Станиславский", — заявил Никоненко.

Также артист рассказал, что у него был опыт взаимодействия с Богомоловым. И назвать его позитивным сложно.