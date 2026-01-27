СМИ: актер Михаил Ефремов сбежал от журналистов

Актер Михаил Ефремов отказался при встрече общаться с журналистами, прятался от камер, пишет портал Super.

Репортеры уточнили, что шоумен в одиночестве возвращался домой после поздней репетиции в театре, нес в руках пакет.

По их данным, Ефремов направился не в «прежнее семейное гнездо» в Плотниковом переулке, а, с высокой долей вероятности, в новый дом на Патриарших прудах.

Вместе с тем, актер уже активно готовится к спектаклю «Без свидетелей» в «Мастерской 12» режиссера Никиты Михалкова.

Журналисты отметили, что причины столь позднего начала работы над спектаклем остаются неясными.