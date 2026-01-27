Во Владимирской области порядка 1,2 тыс. человек остаются без света

Аварийные отключения электроэнергии произошли во Владимирской области, в настоящий момент без света остаются около 1,2 тыс. жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"Владимирэнерго" во второй половине дня зафиксировало аварийные отключения в сетях 0,4/6-10 кВ в четырех муниципальных образованиях. Наибольшее количество отключенных потребителей в Киржачском округе, 712 человек. В целом в регионе без света около 1 200 человек. На устранении аварий задействовано 16 бригад: 58 человек, 24 единицы техники", - написал он, добавив, что энергетики рассчитывают устранить проблемы до 21:00 мск.

Авдеев отметил, что прогноз погоды на ближайшие двое суток по региону неблагоприятный, работы по устранению последствий непогоды будут вестись круглосуточно.