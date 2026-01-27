Россиянка рассказала, на что потратила выигранные в лотерею миллионы

Медсестра, два года назад выигравшая в лотерею свыше 19 млн рублей, закрыла ипотеку, а оставшуюся часть суммы положила на депозит. Об этом пишет Ura.ru.

Молодая женщина рассказала, что хорошо помнит тот день. Она отвела ребенка в один из садиков Екатеринбурга, поехала на работу, по дороге зашла в приложение «Столото» и купила билет.

Позже выяснилось, что выигрыш составил две тысячи рублей. На эти деньги Светлана приобрела еще билеты, на 4 тиража.

В тот же день, заметила горожанка, ей пришло сообщение, что она стала обладательницей 19,2 млн рублей.

«Я начала считать ноли, потом подумала — «Это не мое!». Удалила приложение, снова скачала, снова удалила и снова скачала. Потом еще неделю ходила до дому, собиралась с мыслями, а затем обратилась в московский лотерейный центр, и меня записали на прием», — призналась Светлана.

По ее словам, она сразу же закрыла ипотеку, приобрела подарки для детей и родственников, остальные деньги положила на депозит.

«Когда закрыла ипотеку, груз свалился с плеч. Продолжаю работать, получаю с вклада проценты, жизнь стала счастливее», — констатировала горожанка.

Ранее сообщалось, что трое россиян разделили между собой 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото» — это произошло впервые в истории лотереи.

Вероятность того, что главный приз — миллиард рублей — достанется одному человеку, составляла более 60%, с вероятность 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей, отметили в пресс-службе компании.