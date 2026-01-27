Богомолов впервые высказался о своем назначении во МХАТ на фоне бури хейта

Константин Богомолов впервые прокомментировал свое назначение на новую должность. Он уверен, что ему удастся закрепиться на этом месте.

Константин Богомолов оказался в центре скандала. Режиссера назначили ректором Школы-студии МХАТ вместо недавно умершего от онкологии Игоря Золотовицкого. Данное решение Министерства культуры спровоцировало потоки хейта в адрес режиссера — огромное число россиян выступили против данного назначения. С критикой обрушились Вика Цыганова, Стас Садальский и многие другие.

Сам Константин пока никак не комментировал критику, свалившуюся на его голову. Пока что режиссер «Содержанок» спокойно раздает интервью в статусе нового ректора МХАТ.

Софья Эрнст резко ответила критикам Богомолова

Супруг Ксении Собчак пообщался с журналистами «МК» на актуальную тему. Он дал понять, что нацелен на эффективный результат.

«Я действующий режиссер и на практике имею дело с результатами работы театральных вузов, и кровно заинтересован в том, чтобы эти результаты были и исключительными», — сказал режиссер.

Богомолов на данный момент является художественным руководителем Театра-сцены «Мельников» и Театра на Бронной. Поэтому у многих возникают сомнения в том, потянет ли он столь колоссальную нагрузку.