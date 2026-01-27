Патриарх Кирилл считает недостаточным сотрудничество вузов и церкви

Сотрудничество Русской православной церкви и светских высших учебных заведений в настоящий момент недостаточно, а участие священнослужителей в жизни вузов несистемно. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXХIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

"Если взаимодействие церкви со школьным сообществом развивается довольно плодотворно, то о взаимодействии с вузами, к сожалению, нельзя сказать того же. Далеко не все вузы стремятся к сотрудничеству с церковью в столь тонком вопросе, как воспитание, особенно с религиозным оттенком", - сказал он.

Патриарх назвал участие священнослужителей-кураторов в жизни вузов "эпизодическим и несистемным", предложив архиереям поддерживать и поощрять духовенство, преподающее в светских высших учебных заведениях.

"Работа в вузах с современной молодежью - это передний фланг нашей миссионерской деятельности", - заключил он.