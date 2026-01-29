Делегация штаба ОДКБ почтила память защитников блокадного Ленинграда

Делегация штаба ОДКБ во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым приняла участие в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге 27 января. Они почтили память жертв блокады Ленинграда, которая была полностью снята 82 года назад.

Участники возложили венки на Пискарёвском мемориальном кладбище.

«Мужество и героизм защитников и жителей блокадного Ленинграда стали символом несгибаемой силы духа. Их подвиг — неотъемлемая часть нашей общей истории, которую мы обязаны сохранить и передать потомкам», — сказал Сердюков.

Кроме того, делегация посетила Военно-морской музей, где представители вооружённых сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана ознакомились с историей российского флота.

Ранее президент России Владимир Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности.