Власти Воронежа назвали причину громких взрывов в городе

Жители Воронежа услышали взрывы в городе из-за ликвидации неразорвавшихся фрагментов беспилотников. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в региональном правительстве.

© Вечерняя Москва

Чиновники отметили, что уничтожение обломков дрона провели в одном из микрорайонов города.

— Раненых и разрушений не зафиксировано, — передает «Российская газета».

Утром 27 января горожане сообщили о работающих сиренах из-за угрозы удара украинских БПЛА. Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал об уничтожении на подлете к Воронежу одного дрона.

— Дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал он в своем Telegram-канале.

По данным Министерства обороны РФ, ПВО за ночь 27 января сбили 19 дронов Вооруженных сил Украины над территорией страны.

26 января стало известно, что женщина, которая получила тяжелые ранения из-за атаки украинских беспилотников на Воронеж в ночь на 11 января, скончалась в больнице. Уточняется, что она не смогла восстановиться после операции.