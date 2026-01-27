Чибис: Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме

Электроснабжение в Мурманске восстановлено в полном объеме.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

— В Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме. В отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества, — говорится в Telegram-канале главы области.

По словам Чибиса, дополнительные работы связаны с техническими особенностями внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения.

Мэр Мурманска Иван Лебедев в пятницу, 23 января, сообщил, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в городе частично отключился свет. Такая же ситуация произошла в Североморске.

26 января Чибис заявил, что жилые дома и соцобъекты в Мурманске обеспечили теплом и водой на фоне проблем с электричеством.