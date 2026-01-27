Киргизия подала в суд на РФ из-за отказов выдавать полисы ОМС семьям мигрантов

Киргизия во вторник, 27 января, подала иск против России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в связи с отказом в оформлении полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) для членов семей трудовых мигрантов.

© Вечерняя Москва

— Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. КР подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели, — высказался председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов.

Он подчеркнул, что Бишкек поднимал этот вопрос, когда в Киргизию приезжал вице-премьер России Алексей Оверчук, передает 24.kg.

При этом, согласно российскому законодательству, право на полис имеют трудящиеся граждане ЕАЭС, но члены их семей не указаны в качестве отдельной категории лиц, если у них нет разрешения на временное проживание или вида на жительство.

16 января вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая заявила, что в парламент внесли три законопроекта насчет сопровождения, контроля и достоверности документального подтверждения безопасности здоровья мигрантов.