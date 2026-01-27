Политолог объяснил, почему россияне хотят перезахоронения Ленина

Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером прокомментировал результаты опроса, согласно которым большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и его погребение.

Соответствующее исследование ранее провел новостной портал «Лента.ру», в нем приняли участие 64 667 человек. За погребение тела Ленина высказались 59 процентов респондентов. Против изменений и за сохранение мавзолея в нынешнем виде выступили 41 процент участников опроса. Похороны Ленина состоялись 102 года назад, 27 января 1924 года.

Политолог отметил, что в настоящее время существуют серьезные предпосылки для выноса тела Ленина из мавзолея и его предания земле.

Основная предпосылка – это смена поколений. Для новых поколений Ленин не представляет собой не только чего-либо сакрального, но и чего-либо привычно. Для них это просто рудимент и то, что про представляется крайне архаичным. Я тоже поддерживаю захоронение Ленина – вопрос в том, где и как это лучше сделать. Для сторонников левой идеи новое место погребения Ленина неизменно превратится в сакральный центр. Но в любом случае это будет лучше нынешней ситуации, ведь сейчас мавзолей с телом фактически представляет собой место поклонения, где Ленин представлен в виде некого «божества», пусть и неживого. Поколения сменяют друг друга, меняется и точка зрения людей на мавзолей Ленина. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

