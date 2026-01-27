Симоньян предупредила россиян о новом виде мошенничества

Мошенники разработали новую схему с обещанием оформить временную регистрацию в России. Об этом рассказала в своем Telegram-канале главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По словам Симоньян, в сети мошенников, работающих по этой схеме, попали и россияне, и иностранцы, в том числе и ее знакомая.

«Мошенники создают фальшивые сайты «паспортных столов» и обещают оформить временную регистрацию в России. (…) Дают рекламу в соцсетях, берут деньги за оформление документов, отправляют клиентам подделки через курьера, а полученные деньги переводят в криптовалюту», - рассказала главред.

Она отметила, что недавно организаторов такой схемы задержали в Липецке, выяснилось, что они обманули 800 человек.

«Сейчас полиция ищет их подельников. Будьте, пожалуйста, бдительны», - призвала она.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT предупредила о «жулье» и мошенниках, создающих фейковые «закрытые каналы» от ее имени. Маргарита Симоньян подчеркнула, что она и ее помощники не ведут никаких закрытых каналов.