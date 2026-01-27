Глава ФПБК призвал уволить Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал Минкульт рассмотреть увольнение режиссера Константина Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на обращение Бородина к министру культуры Ольге Любимовой.

В своем обращении Бородин призвал Любимову начать служебную проверку в отношении Богомолова. По данным News.ru, Бородин упомянул в своем письме «утрату доверия профессионального сообщества».

«Прошу вас <...> рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий <...> Константина Юрьевича Богомолова в связи с утратой доверия профессионального сообщества и нанесением ущерба репутации учреждения», - говорится в обращении Бородина.

Он считает, что проверку нужно провести из-за якобы «неоднозначной» позиции Богомолова по поводу политики российских властей.

Двадцать третьего января Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Прежний ректор Игорь Золотовицкий скончался 14 января.

Любимова напомнила, что Богомолов - худрук Театра на Малой Бронной и Театра-Сцены «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка). Министр подчеркнула, что Богомолов успешно совмещает работу в театре с педагогической деятельностью. Он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.