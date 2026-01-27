У Финляндского вокзала раздали блокадный номер «Петербургского дневника»
Утром 27 января редакция газеты «Петербургский дневник» провела акцию возле Финляндского вокзала, приуроченную ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участникам акции вручался специальный номер издания, рассказывающий о значимых событиях и героях той эпохи.
Главный редактор газеты Кирилл Смирнов подчеркнул особую роль такого мероприятия, отметив, что публикация специального выпуска стала доброй традицией для коллектива редакции, позволяющей почтить память героев блокадного Ленинграда.
— Это удивительное ощущение, когда ты поздравляешь горожан с праздником, и ни у кого не возникает вопросов «с каким». Все прекрасно знают, какой сегодня день. И от этого можно ощутить еще большее единение со всеми петербуржцами и ленинградцами, — добавил он.
Первая полоса специальной версии украсилась картиной художницы Юлии Костцовой «Высота», отражающей подвиг защитников города, маскировавших золотые шпили и купола в условиях осадного кольца. Акция призвана подчеркнуть единство и связь поколений, напомнив жителям Петербурга о мужестве и самоотверженности предков, сообщает «Петербургский дневник».
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Музее Победы и его филиале — Музее «Г.О.Р.А.» пройдут торжественные мероприятия. Москвичей и гостей столицы ждут бесплатные экскурсии, показ фильма, литературный вечер и масштабная памятная акция «Искра надежды». На некоторые мероприятия необходима предварительная регистрация.