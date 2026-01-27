Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер

Суд в Омске признал живым 62-летнего мужчину, которого по ошибке зарегистрировали как умершего.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

«Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры», – отметили в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что в июле 2025 года пенсионер получил уведомление о блокировке банковских карт и учетной записи на портале «Госуслуг» в связи со смертью. Причиной стали нарушения при оформлении медицинской документации: данные пенсионера были ошибочно указаны в справке о смерти другого человека.

На основании недостоверных сведений орган ЗАГС зарегистрировал смерть живого человека. По решению суда в актовую запись и справки внесены изменения, а в пользу мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей.