Закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях одобрен СФ

Сенаторы в ходе заседания верхней палаты парламента одобрили закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях, включив в него возможность для самозанятых торговать в киосках и палатках, а также сделав регулирование добровольным для регионов.

Законом расширен круг лиц, которые смогут торговать в нестационарных объектах на частных землях. Помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, право подавать заявления на включение нестационарных торговых объектов (НТО) в схему размещения получили физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые) в течение срока проведения эксперимента, то есть до 31 декабря 2028 года.

Также регионы получили право самостоятельно решать, вводить ли требование об обязательном включении всех НТО на частных землях в схемы размещения по всей стране. Согласно новой ч. 11 ст. 10 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», нормативным правовым актом региона может устанавливаться такое требование.

Закон вводит новый термин «мобильный торговый объект» – нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. Регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов, но не вправе предъявлять требования к самим транспортным средствам.

Уточняется, что утверждение схемы размещения или изменения в нее не могут служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, которые начали работать до утверждения схемы. При введении региональных нормативных актов с новыми требованиями к размещению НТО предоставляется один год на приведение объектов в соответствие без исключения из схемы, также возможен более длительный срок по решению региона. Запрещено отказывать во включении в схему из-за достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями.

От требований о включении в схему освобождены НТО крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях и мобильных торговых объектов – положения законопроекта о добровольности регулирования и переходных периодах на них не распространяются.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.