Появился гид по самым необычным каткам России сезона-2025/2026

Сервис Ticketland представил рейтинг лучших катков сезона 2025/2026, которые отличились оригинальностью и атмосферой. В Москве на Болотной площади павильон у катка превратился в «Фабрику игрушек»: посетители могут совмещать активное времяпровождение с выбором подарков местных мастеров.

Площадь сооружения в этом году увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Каток может принять до 500 желающих. Его работа продлится до конца февраля, доступ свободный, но требует предварительной регистрации.

Еще один из ярких примеров — лесной лабиринт в «Охта Парке» Ленинградской области, где трассы пролегают прямо среди деревьев, создавая уникальную атмосферу. Там же устраиваются музыкальные вечера и работают аттракционы.

Казань снова удивляет длиной своего катка вдоль Кремлевской набережной — более километра, что привлекает любителей скорости и простора. Рядом расположена ярмарка, карусели и резиденция Деда Мороза.

Природные красоты открываются на озерах Байкала и Мочоха в Дагестане, предлагающих неповторимый вид прозрачных льдов и горных пейзажей. Особенностью мурманского стадиона «Строитель» стала возможность наблюдать северное сияние во время катания, подчеркивая уникальность арктического климата региона.

Перед походом на каток эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности: провести разминку, защитить технику от холода и запастись теплыми вещами и напитком для поддержания тепла, сообщает «Петербургский дневник».

Старший тренер-преподаватель по фигурному катанию на коньках Татьяна Шилина поделилась рекомендациями, как сделать зимнее свидание на катке приятным и безопасным. Она подчеркнула важность выбора закрытого катка, обеспечивающего высокое качество льда и комфортные условия.