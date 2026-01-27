Блогер Лерчек и ее жених раскрыли пол ребенка

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом, и ее жених Луис узнали пол своего первенца. У пары будет мальчик, передает Super.

Церемония объявления пола (гендер-пати) прошла во дворе дома Чекалиной. Валерия и Луис обменялись теплыми пожеланиями, после чего разрезали торт с синей начинкой, что традиционно символизирует рождение мальчика.

«Ты станешь отличным папой, я в этом не сомневаюсь», — сказала Лерчек своему избраннику.

О своей беременности пара публично объявила в ноябре 2025 года. В конце минувшего месяца врач-эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, что Валерию Чекалину, ожидающую четвертого ребенка, прооперировали по медицинским показаниям.

Специалист пояснила, что поводом для операции послужило состояние, связанное с почечной коликой. Выбор оперативного лечения основывается на тяжести состояния пациентки. Если ее не оперировать при тяжелом состоянии, то это может привести к серьезным последствиям для здоровья, отметила Самойлова.