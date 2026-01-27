На Гоблине порвали свитер

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что на нем порвали свитер на концерте рок-группы Scorpions.

Подробностями инцидента он поделился в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«[На концерте Scorpions] мне порвали свитер от зада до затылка и оторвали одну подметку», — рассказал Пучков.

По его словам, в зрительном зале была сильная давка. Некоторых посетителей концерта забирали сотрудники скорой помощи, дежурившей рядом, добавил переводчик.

Блогер также вспомнил, что музыка исполнителей была настолько громкой, что ему казалось, будто его бьют по голове свернутым матрасом.

«Там все аж приседали, настолько круто. Меня очень сильно впечатлило», — признался Пучков.

При этом он не уточнил, в каком году побывал на концерте группы.

Ранее Гоблин похвалил певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Он назвал артистку умной и толковой, а также добавил, что знаком с ней лично.