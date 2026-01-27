Волки гуляют по селу в Новосибирской области из-за отключенных фонарей

Жители села Бергуль в Новосибирской области боятся выходить на улицу из-за волков, которые разгуливают по населённому пункту. Хищники свободно выходят из леса, особенно в тёмное время суток, когда на улицах нет освещения, пишет Mash Siberia.

© Московский Комсомолец

Как сообщают местные, ночные отключения фонарей стали для волков комфортной средой. Хищники уже загрызли домашнюю собаку и нападали на скот.

Жители неоднократно обращались к депутатам с просьбой решить проблему, хотя бы не отключать уличное освещение, но ситуация не меняется. Ответственная компания перед районной администрацией не отчитывается.